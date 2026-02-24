شارك أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، منسوبي الإمارة الإفطار الرمضاني السنوي، في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.



ونوّه أمير المنطقة بأهمية هذه اللقاءات في تعزيز روح الألفة والتواصل بين منسوبي الإمارة، وترسيخ العمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق تطلعات القيادة.



كما تبادل أمير جازان ونائبه التهاني مع منسوبي الإمارة بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.