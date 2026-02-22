صدرت موافقة وزير التعليم على نقل القائم بأعمال الملحقية الثقافية في تونس، المستشار يحيى بن قاسم سبعي، إلى دولة قطر، ليكون قائماً بأعمال الملحقية الثقافية في الدوحة، في خطوة تأتي ضمن توجه الوزارة لتنويع أدوار الملحقيات الثقافية وتعزيزها بكفاءات ذات خبرة، بما يواكب برنامج التحول ومستهدفات رؤية السعودية 2030.



يحمل سبعي الماجستير في القانون العام من جامعة تونس المنار (2023) حول إستراتيجية الثقافة في العلاقات الدولية، وهو باحث دكتوراه في فلسفة القانون العام، في تقاطع القانون الدولي والإستراتيجيات الصاعدة، ويُعرف باهتمامه بإعداد الدراسات وتحرير مذكرات، وتمثيل الوزارة في اللجان الخارجية، وبناء الحوكمة في قطاعات متعددة، وهي عناصر تتقاطع مع متطلبات المرحلة الجديدة للملحقيات الثقافية.