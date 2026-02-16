حصل وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق عادل الزهراني على درجة الدكتوراه في فلسفة الإعلام من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعد مناقشة علمية تناولت موضوعات متخصصة في مجال الدراسات الإعلامية وأسهمت في إثراء البحث الأكاديمي في هذا التخصص الحيوي.



وأعرب الزهراني عن اعتزازه بنيل الدرجة العلمية، مؤكداً أن ما تحقق يمثل دافعاً لمواصلة العطاء في خدمة قطاع الإعلام والتسويق، وتعزيز دوره في مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي، بما ينسجم مع مستهدفات التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.



ويُعد حصوله على الدكتوراه امتداداً لمسيرته المهنية والعلمية، في وقت يشهد فيه قطاع الإعلام نقلة نوعية تتطلب تأهيلاً أكاديمياً عالياً وخبرة عملية متراكمة.



«عكاظ» تبارك للزهراني هذا الإنجاز، سائلة الله له مزيداً من التوفيق والسداد في مسيرته العلمية والعملية.