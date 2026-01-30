احتفل المغيرة محمد سالم بريك بعقد قرانه من ابنة إبراهيم حسن عبدالله غشامي، في منزلهم بجازان، وسط حضور عدد من الأهل الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.
Al-Mughira Muhammad Salem Barik celebrated his marriage contract with the daughter of Ibrahim Hassan Abdullah Ghashami at their home in Jazan, in the presence of several family members who offered their congratulations and best wishes to the newlyweds, asking God to grant them success and happiness in their future life.