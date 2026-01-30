احتفل المغيرة محمد سالم بريك بعقد قرانه من ابنة إبراهيم حسن عبدالله غشامي، في منزلهم بجازان، وسط حضور عدد من الأهل الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.