استقبل نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الثلاثاء)، مدير الجوازات بالمنطقة المكلّف حديثاً العميد عبدالله بن فهد العنزي.



ونوّه الأمير فيصل بن فهد بالدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة لجميع القطاعات الأمنية والحكومية وحرصها على توفير الإمكانات والتجهيزات وتأهيل الكوادر البشرية لتحقيق التطلعات.



من جانبه أعرب العميد العنزي عن شكره لنائب أمير المنطقة على اهتمامه، مؤكداً أن توجيهاته سيكون لها بالغ الأثر في مضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.