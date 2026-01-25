استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الأحد)، قائد حرس الحدود المعيَّن حديثاً بالمنطقة اللواء ناهس بن الحميدي المطيري.



وهنأ أمير الجوف اللواء المطيري بهذه الثقة، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهماته، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به حرس الحدود في حماية حدود الوطن وتعزيز أمنه، في ظل ما يحظى به هذا القطاع من دعم واهتمام القيادة.



من جانبه، عبّر اللواء المطيري عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته السديدة، سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن.