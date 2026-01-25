عقد مدير عام فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بمنطقة نجران المهندس أحمد بن علي آل زريع اجتماعًا تنسيقيًا مع رئيس جمعية الإبل بالمنطقة هادي بن بنيان آل عامر.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين واستعراض المبادرات التي تُسهم في خدمة قطاع الإبل وتنميته في المنطقة، كما تناول الاجتماع بحث فرص تطوير البرامج التوعوية والرقابية الداعمة لصحة وسلامة الثروة الحيوانية بما ينعكس إيجابًا على رفع مستوى الوعي لدى المربين وتعزيز الممارسات الصحية السليمة.



وأكد المهندس آل زريع حرص مركز وقاء على تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بما يدعم تطوير قطاع الإبل في منطقة نجران ويسهم في تحقيق الجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على صحة الثروة الحيوانية وتنميتها.



كما يهدف الاجتماع إلى مناقشة البرامج التوعوية والتدريبية المشتركة التي يمكن تنفيذها لخدمة مربي الإبل في المنطقة والوقوف على أبرز التحديات الصحية التي يواجهها قطاع الإبل ووضع آليات فعّالة لمعالجتها.



وتمت مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين المركز والجمعية في المجالات المتعلقة بصحة الإبل، إضافة إلى دعوة الجمعية للاستفادة من خدمات المركز والانضمام إلى البرامج الخاصة بمركز وقاء، واستعراض المبادرات ذات العلاقة بصحة الإبل وآلية مشاركة الجمعية في تنفيذها.