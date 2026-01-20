شراحيلي يحتفل بزواج سياني

احتفل أحمد علي شراحيلي بزواج ابنه المهندس سياني في إحدى قاعات الأفراح بأحد المسارحة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء.
وعبر العريس ووالده عن شكرهما وتقديرهما لكل من شاركهما فرحتهما.
Ahmed Ali Sharhaily celebrated the marriage of his son, engineer Sayani, in one of the wedding halls in one of the neighborhoods, with the presence of a number of relatives and friends.
The groom and his father expressed their gratitude and appreciation to everyone who shared in their joy.