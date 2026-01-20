شراحيلي يحتفل بزواج سياني

احتفل أحمد علي شراحيلي بزواج ابنه المهندس سياني في إحدى قاعات الأفراح بأحد المسارحة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

وعبر العريس ووالده عن شكرهما وتقديرهما لكل من شاركهما فرحتهما.

