احتفل الزميل بدر بامطرف بعقد قران ابنه سالم على ابنة خالد الذيباني في منزله بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب الذين قدّموا التهاني والتبريكات للعروسين.
وعبّر العريس سالم عن فرحته الغامرة بدخوله عش الزوجية، داعياً الله أن يوفقه وعروسه في حياتهما القادمة.
Colleague Badr Bamturf celebrated the marriage contract of his son Salem to the daughter of Khalid Al-Dhibani at his home in Jeddah, with the presence of several relatives who offered their congratulations and best wishes to the newlyweds.
The groom Salem expressed his overwhelming joy at entering the marital nest, praying to God to grant him and his bride success in their upcoming life together.