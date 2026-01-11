احتفل الزميل بدر بامطرف بعقد قران ابنه سالم على ابنة خالد الذيباني في منزله بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب الذين قدّموا التهاني والتبريكات للعروسين.



وعبّر العريس سالم عن فرحته الغامرة بدخوله عش الزوجية، داعياً الله أن يوفقه وعروسه في حياتهما القادمة.