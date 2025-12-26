خضع مدير التحرير في صحيفة «عكاظ» السابق الزميل عبدالله عباس لعملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح، في أحد المستشفيات المتخصصة في القاهرة.
أبو لمياء ما زال يتلقى الاتصالات من الزملاء والأصدقاء للاطمئنان على حالته الصحية.
The former editor-in-chief of the newspaper "Okaz," colleague Abdullah Abbas, underwent a successful heart surgery at a specialized hospital in Cairo.
Abu Lamyaa is still receiving calls from colleagues and friends to check on his health condition.