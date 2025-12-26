خضع مدير التحرير في صحيفة «عكاظ» السابق الزميل عبدالله عباس لعملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح، في أحد المستشفيات المتخصصة في القاهرة.



أبو لمياء ما زال يتلقى الاتصالات من الزملاء والأصدقاء للاطمئنان على حالته الصحية.