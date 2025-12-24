احتفل صالح عدنان المصلح بزواجه من ابنة عدنان صالح السديس، وذلك في أحد فنادق جدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.