احتفل صالح عدنان المصلح بزواجه من ابنة عدنان صالح السديس، وذلك في أحد فنادق جدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.
احتفل صالح عدنان المصلح بزواجه من ابنة عدنان صالح السديس، وذلك في أحد فنادق جدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.
Saleh Adnan Al-Muslih celebrated his marriage to the daughter of Adnan Saleh Al-Sudais at a hotel in Jeddah, with the presence of a number of family and friends who offered their congratulations and best wishes to the newlyweds, praying to God for their success and happiness in their future life together.