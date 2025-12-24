واسى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي في وفاة والده الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي وكيل إمارة منطقة تبوك سابقًا، رحمه الله.



وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن خالص تعازيه ومواساته للخريصي، ولكافة أسرتهم في وفاة والده، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.



من جانبه، أعرب ناصر الخريصي باسمه ونيابة عن أفراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.