عزى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، والأمير منصور بن ناصر، والأمير عمرو محمد الفيصل، ومحافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، ومستشار أمير مكة والمشرف العام على وكالة الإمارة الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد، أسرة نصيف في وفاة فقيدهم نائب رئيس مجلس الشورى السابق، عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الدكتور عبدالله بن عمر نصيف، الذي وافته المنية أمس الأول (الأحد)، وصلي عليه في مسجد الجفالي، ودفن في مقبرة الأسد بجدة.والفقيد زوج هند بنت عبدالوهاب باناجة، ووالد الدكتور عمر، ومحمد، وعائشة، وخديجة، ومحمود نصيف.يذكر أن اليوم (الثلاثاء) آخر أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الشاطئ بجدة.