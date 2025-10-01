أمير المدينة المنورة يكرّم المشاركين في فعاليات موسم صيف طيبة 2025

كرَّم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والرعاة المشاركين في فعاليات موسم صيف طيبة 2025، تقديراً لجهودهم في إنجاح فعاليات الموسم، وما قدّموه من مبادرات أسهمت في تعزيز الحراك المجتمعي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم جودة الحياة وتنمية القطاع السياحي.وأشاد الأمير سلمان بن سلطان بما تحقق من نجاحات خلال الموسم، جاءت ثمرةً لتكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية.وخلال التكريم، ألقى رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سمير المغامسي كلمةً قدّم من خلالها الشكر والعرفان للأمير سلمان بن سلطان على دعمه لجهود القطاع غير الربحي، واهتمامه بالشأن الاجتماعي والإنساني في هذه المنطقة المباركة التي كانت ولا تزال منارةً للعطاء والتكافل والعمل الإنساني.وأوضح الدكتور المغامسي أن عدد الكيانات غير الربحية في المنطقة بلغ 396 كياناً، منها 330 جمعية أهلية، و3 مؤسسات أهلية، و38 مركزاً صحياً ورياضياً، تعمل في أكثر من 15 مجالاً متنوعاً تحت إشراف 20 جهة حكومية، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس حجم التطور والتنظيم الذي شهده القطاع بفضل رعاية القيادة.