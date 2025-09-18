انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة مدير مكتب «عكاظ» بالمدينة المنورة الزميل سامي سند المغامسي، وسيصلى عليها بعد صلاة مغرب اليوم (الخميس)، في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والدفن بمقابر بقيع الغرقد.يذكر أن غدا (الجمعة) أول أيام العزاء في منزل سند المغامسي بحي العزيزية أمام الاستاذ الرياضي بالمدينة المنورة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.