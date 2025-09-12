تابعوا عكاظ على
الأمير ناصر بن منصور مقدماً التهاني. (تصوير: مديني عسيري)
الأمير سعود بن عبدالله بين العريس ووالده وأحد الأقارب.
العريس محمد الزغيبي
احتفل المهندس صلاح محمد الزغيبي بزواج نجله محمد، من ابنة خالد علي الخريف، في أحد فنادق جدة، وشرف الحفل الأمير ناصر بن منصور بن ناصر، والأمير سعود بن عبدالله بن سعود، ولفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.

وعبر العريس عن فرحته بهذه الليلة السعيدة والتي ستكون خالدة في ذاكرته، سائلاً الله التوفيق والسعادة في حياته القادمة.
