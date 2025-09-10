«تعليم المدينة» يحصد 3 جوائز للعمل الاجتماعي 2025

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة إنجازًا جديدًا، بتتويجها بالمركز الأول في مسار جائزة التنسيق ضمن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الرابعة لعام 2025.وتسلم المدير العام للتعليم بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم درع الجائزة، معربًا عن شكره وتقديره للجنة المنظمة، ومثمنًا جهود فريق العمل في الإدارة وما قدموه من عطاء متميز أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.كما فازت الطالبة حلا طلال الصبحي من الابتدائية (13) بينبع البحر بالمركز الأول في مسار جائزة المواطنة المسؤولة عن مبادرتها المبتكرة «الكنوز اليدوية».وفي السياق نفسه، حصل فريق «مدرستي وطن وعطاء» من الثانوية (5) بينبع البحر على المركز الثالث في مسار جائزة صيتاثون، ويضم الفريق الطالبات: آجوان ماجد الجهني، رانيا أيمن النزاوي، رنا عبدالكريم الجهني، ريناس سليم الجهني، مها دخيل الله الجهني، بقيادة المعلمة تغريد مسعود باجنيد.