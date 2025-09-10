عبدالوهاب بترجي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر أمس (الثلاثاء) عبدالوهاب حسن إبراهيم بترجي، وصلّيَ عليه بالمسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيد أخو كل من: عبدالإله، وعواطف، وعصمت، وعماد إبراهيم بترجي. ووالد كل من: إياد، وفراس، ومصطفى، وجمانة عبدالوهاب بترجي.ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الخالدية بجدة.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون.