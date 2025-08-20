انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله بن إبراهيم الراشد الحديثي «أبو فهد» اليوم (الأربعاء)، وسيُصلى عليه عصر غدٍ (الخميس) في جامع الملك خالد، وسيُوارى جثمانه الثرى بمقبرة عرقة بالرياض. والفقيد شقيق المشرف العام لمجموعة «إم بي سي» علي الحديثي.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا اليه راجعون.