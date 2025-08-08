شيعت جموع غفيرة من الأهالي، اليوم (الجمعة)، جثمان الشاب محمد القاسم الذي قتل أخيرا في المملكة المتحدة إلى مقبرة شهداء الحرم بالشرائع، عقب الصلاة عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة.





«عكاظ» تواجدت في مقبرة الشرائع التي اكتظت بجموع غفيرة من ذويه وأصدقائه ومحبيه الذين انمهرت دموعهم في وداعه مصحوبة بدعواتهم له بالرحمة والمغفرة. وقد أقيمت الصلاة على الفقيد أكثر من مرة نظراً لكثافة الحضور.

وقد تلقى أقارب الفقيد التعازي والمواساة في المقبرة.

وكان القاسم الذي كان يدرس في معهد EF الدولي لتعليم اللغات في كامبريدج تعرض للطعن في رقبته أثناء تواجده في حديقة تقع جنوب المدينة.