الجيش في مدغشقر يعلن حكومته

بعد أقل من شهر على استيلائه على السلطة، أعلن الجيش في مدغشقر، اليوم (الثلاثاء)، عن حكومة جديدة معظم وزرائها من المدنيين، وبعض المنتقدين البارزين للرئيس السابق أندريه راجولينا.



أبرز الوزراء



تضم حكومة رئيس الوزراء الجديد هيرينتسالاما راجاوناريفيلو، التي أُعلنت عبر قناة «تي في إم» الوطنية، 25 مدنياً و4 من العسكريين بينهم كريستين رازاناماهاسوا، التي جرّدها حزب راجولينا من منصب رئيسة الجمعية الوطنية (غرفة البرلمان الأدنى)، العام الماضي، التي عُينت وزيرة للخارجية، بينما عُينت فانيريسوا إيرنايفو، وهي معارضة لراجولينا تعيش في الخارج، وزيرة للعدل، فيما اختير أستاذ الاقتصاد هيري رامياريسون وزيراً للمالية.



وعينت الحكومة عدداً من المسؤولين الأمنيين في وزارات القوات المسلحة والأمن العام وتخطيط الأراضي والدرك، ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل من قادة الاحتجاجات على هذه التعيينات.



الاضطرابات في مدغشقر



وتشكل هذه التعيينات لحظة حاسمة في ظل الاضطرابات السياسية في مدغشقر التي يعمل فيها الجيش على إحكام قبضته على السلطة، التي استولى عليها هذا الشهر، بينما يواجه صعاباً اقتصادية وانقسامات سياسية.



ونفذ الجيش انقلاباً هذا الشهر بعد فرار راجولينا من البلاد إثر احتجاجات قادها شباب على مدى أسابيع، وبعد ذلك بأيام أدى الكولونيل مايكل راندريانيرينا اليمين رئيساً مؤقتاً.



إطاحة الجيش بالرئيس



وقال الرئيس المؤقت مايكل راندريانيرينا إن لجنة بقيادة الجيش ستتولى حكم البلاد لمدة تصل إلى عامين إلى جانب حكومة انتقالية قبل إجراء انتخابات.



وفر الرئيس أندريه راجولينا (51 عاماً) بعد أن انحاز الجيش إلى المتظاهرين والمعارضين للحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، رغم أن النظام العسكري الحاكم جرده من جنسيته واعتقل أحد حلفائه بتهمة الاشتباه في غسل الأموال.