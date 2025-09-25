قصفت طائرات إسرائيلية، اليوم (الخميس)، مواقع للحوثي في أحياء السبعين ومعين وحدة وسط صنعاء، وبحسب وسائل إعلام، فإن القصف تسبب بمقتل شخصين وإصابة 48 آخرين كحصيلة أولية.

وأقر الحوثيون بوقوع القصف أثناء خطاب عبدالملك الحوثي، لكنهم حتى اللحظة لم يحددوا المواقع المستهدفة.

وذكرت وسائل إعلام وناشطون يمنيون أن القصف استهدف مبنى الأمن السياسي في حي حدة في صنعاء، ومقر وزارة الدفاع ومعسكرات التسليح والأمن والأركان.

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف الذي وصفته بالجوي والبري والبحري استهدف مقر الأمن الداخلي والمربع الأمني للحوثيين، مشيرة إلى أن طيران الاحتلال نفذ 13 غارة جوية.

وكان أكثر من 35 شخصاً قد قتلوا قبل أسبوعين في قصف إسرائيلي استهدف التوجيه المعنوي للجيش اليمني الذي تسيطر عليه الجماعة منذ الانقلاب عام 2014، فيما قتل أكثر من 12 وزيراً على رأسهم رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب الشهر الماضي، وأصيب آخرون في قصف مماثل أثناء مشاهدتهم خطاب الحوثي.