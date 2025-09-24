تعطيل تحديد المواقع

مهمة فيلكاس

كشفت وزارة الدفاع الإسبانية، اليوم (الأربعاء) عن تعرض طائرة عسكرية تابعة لها على متنها وزيرة الدفاع، مارجاريتا روبليس، لخلل في نظام تحديد المواقع في وقت مبكر اليوم، موضحة أن الطائرة كانت تحلق بالقرب من جيب كالينينجراد الروسي في طريقها إلى ليتوانيا.وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة كانت تقل إلى جانب روبليس أقارب طيارين إسبان يشاركون في مهمة الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» على الجناح الشرقي.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: «كانت هناك محاولة لتعطيل إشارة نظام تحديد المواقع، لكن نظراً لأن طائرتنا لديها نظام مشفر، لم تتأثر»، ووفق جدول أعمال الحكومة الإسبانية، روبليس كانت متجهة لعقد اجتماع ثنائي مع نظيرتها الليتوانية، دوفيلي شكاليني، خلال زيارة إلى قاعدة شولاي الجوية اليوم.وقال قائد عسكري على متن الطائرة الإسبانية للصحافيين المرافقين لروبليس، إن مثل هذه الوقائع شائعة عند التحليق بالقرب من كالينينجراد بالنسبة للطائرات المدنية والعسكرية، مضيفاً أن الطائرة الإسبانية يمكنها أيضاً استخدام نظام الملاحة بالأقمار الصناعية العسكرية.وأطلقت المهمة المعروفة باسم «فيلكاس» في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيرة انتهكت مجالها الجوي، وبحسب وزارة الدفاع الإسبانية فإن المجموعة الإسبانية المعروفة باسم مهمة «فيلكاس»، وهي كلمة ليتوانية تعني «الذئب»، اعترضت الأسبوع الماضي، 8 طائرات روسية، فوق بحر البلطيق.يأتي هذا الحادث بعد حادث آخر تعرض فيه نظام تحديد المواقع العالمي GPS لطائرة تقل رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتشويش، بينما كانت في طريقها إلى بلغاريا في 31 أغسطس الماضي.