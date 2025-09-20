أعلنت السلطات الروسية في مقاطعة سمارا، اليوم (السبت)، مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخر بهجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.
وذكر حاكم المقاطعة فياتشيسلاف فيدوريشيف أن هجوماً ليليّاً شنته طائرات مسيرة معادية، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، معتبراً أن ما حدث خسارة لا تعوض لنا جميعاً، مبيناً أن شخصا آخر تعرض لإصابة جراء الهجوم.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان إلى أنها دمرت 15 مسيرة فوق مقاطعة سمارا خلال الليلة الماضية.
بالمقابل، اتهم مسؤولون في أوكرانيا، اليوم، روسيا بشن هجوم واسع النطاق بالصواريخ والمسيرات على مناطق عدة بأنحاء البلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن الهجمات فجر اليوم استهدفت تسع مناطق، دينبروفيسك ومايكولاييف وشيرنيهيف وزابوريجيا وبولتافا وكييف وأوديسا وسومى وخاركيف، موضحاً أن الهجوم استهدف البنية التحتية في المناطق الآهلة بالسكان والمؤسسات المدنية.
ودعا زيلينسكي حلفاء بلاده إلى توفير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي وفرض عقوبات إضافية على روسيا، معتبراً أن كلّ ضربة من هذا النوع ليست ضرورة عسكرية، بل استراتيجية متعمدة تنتهجها روسيا لترهيب المدنيين وتدمير منشآتنا الأساسية.
وذكر حاكم المقاطعة فياتشيسلاف فيدوريشيف أن هجوماً ليليّاً شنته طائرات مسيرة معادية، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، معتبراً أن ما حدث خسارة لا تعوض لنا جميعاً، مبيناً أن شخصا آخر تعرض لإصابة جراء الهجوم.
منشآت الطاقةوكان فيدوريشيف قد قال أن طائرات مسيرة هاجمت منشآت لمجمع الطاقة والوقود في المقاطعة، في حين ذكرت وكالة النقل الجوي الروسية، اليوم، أنها فرضت قيوداً مؤقتة على حركة الطيران في مطار سمارا.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان إلى أنها دمرت 15 مسيرة فوق مقاطعة سمارا خلال الليلة الماضية.
بالمقابل، اتهم مسؤولون في أوكرانيا، اليوم، روسيا بشن هجوم واسع النطاق بالصواريخ والمسيرات على مناطق عدة بأنحاء البلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن الهجمات فجر اليوم استهدفت تسع مناطق، دينبروفيسك ومايكولاييف وشيرنيهيف وزابوريجيا وبولتافا وكييف وأوديسا وسومى وخاركيف، موضحاً أن الهجوم استهدف البنية التحتية في المناطق الآهلة بالسكان والمؤسسات المدنية.
ذخائر عنقوديةوأشار إلى أن صاروخاً مزوداً بذخيرة عنقودية أصاب مبنى متعدد الطوابق في مدينة دينبرو، مبيناً أن 40 صاروخاً وحوالى 580 مسيّرة أطلقت على أوكرانيا في هجوم مكثف أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى.
ودعا زيلينسكي حلفاء بلاده إلى توفير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي وفرض عقوبات إضافية على روسيا، معتبراً أن كلّ ضربة من هذا النوع ليست ضرورة عسكرية، بل استراتيجية متعمدة تنتهجها روسيا لترهيب المدنيين وتدمير منشآتنا الأساسية.