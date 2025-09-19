قدمت ألبانيا يوم أمس رسميًا ما يعرف بالوزيرة الرقمية ضمن حكومتها في خطوة تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات الإدارية ومحاربة الفساد.

وجرى دمج الوزيرة الافتراضية التي أطلق عليه اسم ديلا وتعني الشمس باللغة الألبانية، في مجلس وزراء رئيس الحكومة إدي راما.

ورغم أن ديلا لا تظهر كوزيرة على القائمة الرسمية للحكومة الصادرة عن الرئيس باجرام بيجاي، فإن الوثيقة تنص على أن راما مسؤول عن إنشاء وتشغيل الوزيرة الافتراضية للذكاء الاصطناعي ديلا.

وكانت ديلا في السابق مجرد روبوت محادثة على مواقع حكومية، لكنها تعرض بصريًا الآن كامرأة ترتدي الزي الألباني التقليدي.

وقال راما: «إن هذه الخطوة ستعمل على جمع أفضل الكفاءات الوطنية والألبان في المهجر، وخبراء أجانب و تحويل المؤسسات إلى منصات لتطوير الذكاء الاصطناعي».

وخلال جلسة برلمانية ظهرت ديلا عبر فيديو لتقدم نفسها كوزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن مهمتها تسهيل عمل الحكومة يوميًا.