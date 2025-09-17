ضبط الجيش اللبناني اليوم (الأربعاء)، نحو 64 مليون حبة كبتاغون في شرق البلاد، وبحسب بيان الجيش فإنها من بين أكبر الكميات التي تصادر على الأراضي اللبنانية.

79 برميلاً لصناعة المخدرات

وكتب الجيش اللبناني على حسابه في «إكس»: ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات عصابات ترويج المخدرات في منطقة البقاع، نفذت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش، عملية دهم منشأة في بلدة بوادي بعلبك، وضبطت نحو 64 مليون حبة كبتاغون، موضحاً أن تم ضبط 79 برميلاً من المواد الكيميائية المعدة لتصنيع المخدرات، بالإضافة إلى عدد من الآلات المستخدمة لتصنيعها.

وأشار إلى أن هذه من أهم العمليات التي ضُبطت بنتيجتها إحدى أكبر كميات المخدرات داخل الأراضي اللبنانية، مبيناً أنه في متابعة متواصلة لملاحقة تجار المخدرات وتوقيف أفراد العصابة المتورطة في تشغيل المنشأة.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في يوليو الماضي تفكيك أحد أضخم معامل تصنيع الكبتاغون في شرق لبنان.

تهريب الكبتاغون

وتقع منطقة بعلبك شرق لبنان قرب الحدود مع سورية، حيث كان تهريب الكبتاغون منتشراً على نطاق واسع قبل سقوط نظام بشار الأسد، لكنه ومنذ نجاح السلطات السورية الجديدة في السيطرة على الحكم بقيادة الرئيس أحمد الشرع تمكنت من تفكيك عدد من مصانع الكبتاغون التي أعلن حينها أنها كانت تدار من قبل النظام السابق.

ويفرض الجيشان السوري واللبناني إجراءات مشددة على حدود بلادهما، بعد إغلاق عدد من المنافذ غير الرسمية التي كانت متواجدة على طول الحدود بين البلدين، وتشن الدولتان حرباً على تجار المخدرات الذين ينشطون في المناطق الحدودية والتي غالبيتها لها انتماءات وولاءات لمليشيات إرهابية.