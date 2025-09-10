وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأربعاء)، تحليق المسيّرات الروسية في أجواء بولندا بـ«السابقة الخطيرة» لأوروبا، وذلك بعد أن قالت بولندا إنها استخدمت الدفاعات الجوية التابعة لها ولحلف شمال الأطلسي لإسقاط طائرات مسيرة اليوم بعد هجوم روسي على غرب أوكرانيا.وقال زيلينسكي على حسابه في «إكس»: إن ما لا يقل عن ثماني طائرات مسيرة استهدفت بولندا خلال الهجمات الروسية ليلا وأطلقت فيها موسكو نحو 415 طائرة مسيرة إجمالا وأكثر من 40 صاروخا، مشيراً إلى أن ما حدث خطوة تصعيدية أخرى.ولفت إلى أن مسيرات روسية شوهدت تحلق في المجال الجوي البولندي، ولم تكن مجرد مسيرة واحدة ليوصف الأمر بأنه حادث عرضي، بل ثماني طائرات مسيرة على الأقل انطلقت نحو بولندا.من جانبه، كتب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، على منصة «إكس»: «يواصل بوتين التصعيد وتوسيع نطاق حربه واختبار الغرب»، مضيفاً:«يُظهر هذا الوضع الحاجة إلى اتخاذ قرار حاسم يسمح باستخدام قدرات الدفاع الجوي في الدول المجاورة لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ داخل المجال الجوي الأوكراني، بما في ذلك تلك التي تقترب من حدود دول حلف شمال الأطلسي».وكانت القيادة العسكرية البولندية قد ذكرت أن الطائرات المسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد بشكل متكرر خلال الهجوم الروسي على الجانب الآخر من الحدود مع أوكرانيا، وهي المرة الأولى خلال الحرب الأوكرانية التي تشتبك فيها وارسو مع طائرات في مجالها الجوي.وأشارت إلى أن أجهزة الرادار رصدت أكثر من 10 أجسام، وتم تحييد أي واحد منها قد يشكل تهديدا، مبينة أنه تم إسقاط بعض الطائرات المسيرة التي اخترقت المحال الجوي البولندي.بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات أسطول البحر الأسود دمرت زورقا مسيرا أوكرانيا في مياه البحر الأسود، مبينة أن الانفجار وقع في مدينة كالوش بمقاطعة إيفانو-فرانكوفسكويه غربي أوكرانيا.وذكرت الوزارةأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 122 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود خلال الليل.وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد قال إن بلاده ستطلق «مبادرة» تزود في إطارها أوكرانيا بـ«آلاف المسيّرات بعيدة المدى» لمساعدتها على التصدي لروسيا.