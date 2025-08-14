عشية قمة مرتقبة مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس) بالجهود الأمريكية التي وصفها بـ«الصادقة» للتوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال لقائه عدداً من كبار المسؤولين الروس في الكرملين: «أرى أن الإدارة الأمريكية تبذل جهوداً نشطة وصادقة لإنهاء القتال»، موضحاً أن موسكو وواشنطن قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن الحد من الأسلحة النووية.

وأضاف: «المناقشات مع الولايات المتحدة تهدف إلى تهيئة ظروف السلام على المدى الطويل بين بلدينا وفي أوروبا والعالم ككل، إذا توصلنا إلى اتفاقيات في مجال الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في المراحل القادمة».

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أعلن تحديد تشكيلة الوفدين الروسي والأمريكي، موضحاً أن الوفد الروسي يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف.

وأضاف أن واشنطن حددت المشاركين أيضاً ضمن الوفد الأمريكي، لكنه رفض الإفصاح عن الأسماء، قائلاً: «سيكون من الأفضل انتظار إعلان ذلك من قبل الشركاء الأمريكيين».

ولفت إلى أن مدة المفاوضات تعتمد على كيفية سير الأمور خلال المناقشات بين الرئيسين، موضحاً أن الوفد الروسي سيغادر حال انتهاء المفاوضات.

بالمقابل، أكد متحدث باسم البيت الأبيض أن ترمب لا يريد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وأولويته هي الدبلوماسية، مبيناً أن ترمب وبوتين سيعقدان مؤتمراً صحفياً عقب اجتماعهما في قمة ألاسكا غداً.

وأشار المتحدث إلى أن ترمب يمتلك أدوات كثيرة يمكن استخدامها عند الضرورة، موضحاً أن ترمب يريد أن يستنفد كل الخيارات مع بوتين لإنهاء الحرب سلمياً.