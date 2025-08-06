أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، إن الجميع متفقون على وجوب إنهاء الحرب الأوكرانية، موضحاً أنه سيعمل لتحقيق ذلك في الأيام والأسابيع القادمة.

وأوضح ترمب على منصته «تروث سوشال» أن موفده ستيف ويتكوف عقد اجتماعاً مثمراً للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحاً أن الاجتماع تناول جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا وتم إحراز تقدم كبير، لافتاً إلى أنه أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين على مضمون اللقاء بين بوتين وويتكوف.

وكان مسؤول في البيت الأبيض، قد قال إن اجتماع ويتكوف مع بوتين في موسكو كان جيداً وواشنطن لا تزال تخطط للمضي قدماً في فرض عقوبات ثانوية، (الجمعة)، مبيناً أن الروس حريصون على مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد قال إن أمريكا ستقرر بشأن العقوبات على روسيا قريباً، موضحاً أنه أنهى اتصالاً بالمبعوث الأمريكي إلى روسيا ستيف ويتكوف الموجود في موسكو وسيجري المزيد من النقاشات اليوم.

وأضاف روبيو: «نأمل أن تكون هناك بعض الإعلانات قريباً، ربما تكون إيجابية، وربما لا»، وعند سؤاله عما إذا كانت العقوبات ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه سيدلي بمزيد من التصريحات في وقت لاحق اليوم.

من جهة أخرى، أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث هاتفياً مع ترمب، موضحاً أن قادة أوروبيين شاركوا في هذ الاتصال دون أن يذكر أسماءهم.

ولفت إلى أن الموقف المشترك مع الشركاء الدوليين واضح تماماً وهو «يجب أن تنتهي هذه الحرب، ويجب أن يتم ذلك بصدق»، مبيناً أن بلاده ستواصل الدفاع عن استقلالها.

وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده بحاجة إلى سلام دائم وموثوق قائلاً: «على روسيا أن تنهي الحرب التي بدأتها بنفسها».