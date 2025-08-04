كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الإثنين) عن مخطط لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال كامل غزة وتنفيذ عملية عسكرية فيها، رغم معارضة المنظومة الأمنية الإسرائيلية تنفيذ أي عمليات بمناطق يوجد بها أسرى.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن رئيس الأركان ألغى زيارته لأمريكا بعد الأنباء عن قرار نتنياهو احتلال غزة، فيما نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو قولهم: على رئيس الأركان الاستقالة إذا واصل معارضة هذا القرار. ورجح وزراء في الحكومة استقالة رئيس الأركان إذا تم تنفيذ خطة احتلال كامل لقطاع غزة، في إشارة إلى وجود خلافات حادة بين القيادة السياسية والعسكرية بشأن مستقبل العمليات في القطاع.وفي ما يتعلق بالموقف الأمريكي من التصعيد الإسرائيلي أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لشنّ عملية عسكرية مكثفة على حركة حماس، مبينة أن «القرار تم اتخاذه بالفعل، ونتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة والحسم مع حركة حماس».لكن الصحيفة نقلت عن مصادر عن مقربين من نتنياهو أنه من غير المستبعد أن يكون هذا جزءاً من تكتيك تفاوضي للضغط على حركة حماس.من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو سيعقد غداً اجتماعاً أمنياً لبحث توسيع العمليات العسكرية في غزة بمناطق يُعتقد أن الرهائن فيها، والأجهزة الأمنية لا تزال تعارض توسيع القتال في مناطق لم يتحرك بها الجيش خشية المساس بالرهائن.