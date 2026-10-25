قُتل 20 شخصاً على الأقل في هجوم شنه مسلحون على متن دراجات نارية على قرية بيناري بولاية تارابا شمال شرق نيجيريا، وفق إفادات ناجين.

وقال سكان إن المهاجمين أطلقوا النار عقب صلاة الجمعة، ونهبوا متاجر واستولوا على أموال ومواد غذائية ودراجات نارية، فيما أعلنت الشرطة انتشال 10 جثث حتى مساء الجمعة.

وتشهد نيجيريا أعمال عنف متكررة، تشمل هجمات الجماعات المسلحة وعمليات الخطف والنهب، فيما أعلن الجيش النيجيري مقتل 15 مسلحاً في ضربة جوية بولاية بورنو.