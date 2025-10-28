ريما بنت بندر تعلن مبادرة «10KSA» لعام 2025 بالتعاون مع وزارة الصحة

أعلنت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، إطلاق النسخة الجديدة من مبادرة «10KSA» لعام 2025، في يوم 8 ديسمبر 2025، تحت شعار «معاً لأجل الصحة»، وذلك خلال انعقاد ملتقى الصحة العالمي بنسخته الثامنة من 27-30 أكتوبر 2025 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات-ملهم.

وأوضحت خلال كلمتها في ملتقى الصحة العالمي أن المبادرة تسهم في رفع الوعي والمساعدة على إدراك أهمية الصحة الوقائية من خلال إجراء الفحوصات الدورية والكشف المبكر، مما يزيد من فرص نجاح العلاج، إذ تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي الصحي بأمراض السرطان كافة وتشجيع الكشف المبكر وتبنّي أنماط حياة صحية، عبر تنفيذ مجموعة من الأنشطة ومنها زراعة 10 آلاف شتلة خزامى في عسير احتفاءً بالذكرى العاشرة للمبادرة، وتشكيل شرائط بلون الخزامى، داعيةً إلى توثيقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتنطلق مبادرة «10KSA»، بعملٍ حكومي تكاملي يجسّد التعاون بين مختلف القطاعات لتعزيز الوعي الصحي، مدعومةً من وزارة الصحة والأمانة العامة للجنة الوزارية للصحة في كل السياسات، ووزارة التعليم، ووزارة الخارجية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير منطقة عسير، وصندوق البيئة ومؤسسة مروج، إضافة إلى شركائها وهم البنك العربي الوطني، وشركة مكاتفة للاستشارات، ومجموعة روشن، إضافة إلى ويبوك.

من جانبها، أكدت «الصحة» أن المبادرة تسهم في ترسيخ مفهوم الوقاية قبل العلاج، مشيرة إلى التزامها بالتنسيق المشترك مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، دعماً لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية السعودية 2030 في بناء «مجتمع حيوي» ينعم بصحة مستدامة، و«وطن طموح» يقوم على حكومة فاعلة تتناغم جهودها لتعزيز كفاءة الأداء.

يُذكر أن مبادرة «10KSA» أطلقتها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عام 2015؛ بهدف تعزيز الوعي بالسرطان والصحة الوقائية، ولا تزال حتى اليوم تحمل لقب أكبر شريط توعوي بشري في العالم، بعد أن سجّلت دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية بمشاركة نحو 9 آلاف امرأة في الرياض.