ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى خطبة الجمعة في جامع البرلمان، ومجلس الشيوخ في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بدعوةٍ رسميّةٍ، بحضور أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ، وحُكَّام بعض الولايات وعددٍ من الوزراء، وجمعٍ من المُصلِّين.
وتناول في خطبته تأكيد أهمية تعزيز الوئام بين المجتمعات الإسلامية من منطلق ثابت قيمها المشتركة، محذِّراً من مساوئ الخلاف والشِّقاق، ومشيداً بتميز النموذج الباكستاني في الائتلاف والاحتواء.
ونوَّه الشيخ العيسى باتفاقية التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، مؤكّداً «أنها وصفٌ كاشفٌ لراسخ العلاقة بين البلدين، وأنّها تحمِل في طيّاتها رسائلَ مهمةً للجميع».
