رابطةُ العالم الإسلامي ترحّب بالاتفاق على المرحلة الأولى لوقف الحرب على غزة
رحَّبت رابطةُ العالم الإسلامي بالإعلان عن التوصّل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، شدَّد معالي الأمين العامّ، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على الضرورة المُلحَّة للالتزام الكامل بالاتفاق في هذه المرحلة الحرجة؛ إنقاذًا للأرواح من حرب الإبادة والكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، وتمهيدًا لإنهاء دوّامة العنف والحروب، وإرساء السَّلام الدائم الشَّامل والعادل، وفق القرارات الدولية ذات الصلة، و«بيان نيويورك لحل الدولتين».

