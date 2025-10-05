استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، يرافقه عدد من قياداتها، إذ قدّموا لأمير المنطقة الشرقية تقريراً عن مستوى الإنجاز في مشروع «ملعب أرامكو» الرياضي الجاري إنشاؤه.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والذي أثمر عن استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027 وكأس العالم لكرة القدم 2034، بما يعكس المكانة المتقدمة للمملكة وثقة المجتمع الرياضي الدولي بقدراتها.

وثمّن أمير المنطقة الشرقية الجهود التي تبذلها أرامكو السعودية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وإضافة دور مهم للمنطقة الشرقية بصفتها وجهة للرياضة والفعاليات المجتمعية.

ويُعد الملعب من المشاريع النوعية التي تنفذها أرامكو السعودية، إذ صُمم ليكون منشأة رياضية متكاملة مهيأة لاستضافة المباريات والفعاليات الرياضية المختلفة، بما يضيف إلى البنية التحتية الرياضية في المنطقة، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم الرياضة والمجتمع.