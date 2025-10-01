حائل تسجل أدنى معدل بطالة في تاريخها

أعلنت إمارة منطقة حائل عن تسجيل المنطقة رقمًا قياسيًا غير مسبوق في مستوى البطالة، حيث انخفض المعدل إلى 6.6% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليصبح الأدنى منذ بدء احتساب نسب البطالة في المنطقة. ويعكس هذا التراجع نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية التي تتبناها المملكة، وتوافقها مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

المؤشرات

كشفت إمارة منطقة حائل انخفاض معدل البطالة من 7.8% في الربع الأول 2025 إلى 6.6% في الربع الثاني 2025، مقارنة بالعام الماضي، وتراجع المعدل من 8.5% في الربع الثاني 2024 إلى 6.6%، ما يمثل تحسنًا ملحوظًا في سوق العمل، وبطالة الذكور استقرت عند 3.2%، منخفضة من 4.1% في الربع الأول 2025، وبطالة الإناث تراجعت إلى 12.9% مقارنة بـ 15.1% في الربع الأول 2025، وهو تحسن بارز يعكس جهود التمكين الاقتصادي للمرأة.

ورفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد شكره للقيادة الحكيمة على الدعم المستمر، مؤكدًا أن المنطقة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، عبر تعزيز فرص العمل وتطوير بيئة الاستثمار، بما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبية سوق العمل للشباب والنساء.

ويأتي هذا التراجع القياسي في البطالة ليؤكد أن حائل تتحول إلى نموذج اقتصادي وتنموي ناجح على مستوى المملكة، عبر رفع معدلات التوظيف، وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يواكب التحولات الكبرى التي تشهدها السعودية في مختلف القطاعات.