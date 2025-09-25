«الربيعة» يلتقي وزير الدولة للتعاون الدولي بـ«الخارجية القطرية»

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية الدكتورة مريم بنت علي المسند، وذلك على هامش انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واسِتُعرضت خلال اللقاء مجالات العمل الإنساني المشتركة، وبحث الفرص المتاحة لتطوير الشراكات في ميادين الإغاثة والتعاون الدولي، بما يُسهم في تنسيق المبادرات الإنسانية، وتوسيع نطاق المستفيدين منها.

وأشادت المسند بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الجهود الإنسانية عالميًا، وما يقدمه من مبادرات نوعية كان لها الأثر الملموس في تحسين حياة الفئات الأشد احتياجًا.