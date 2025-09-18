آل الشيخ يدشّن مبادرة «مساجدنا خضراء» ويطلق أكثر من 3500 فرصة تطوعية

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خلال برنامج زيارته التفقدية لفرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة، مبادرة «مساجدنا خضراء»، وبرنامج الفرص التطوعية للعام الحالي.

وتهدف المبادرة إلى زراعة 100000 شتلة في ساحات الجوامع والمساجد بالمدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، على خمس مراحل زمنية متتابعة، بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق أهدافه البيئية والتنموية.

كما يتضمن برنامج الفرص التطوعية أكثر من 3500 فرصة تطوعية، يشارك فيها ما يزيد على 7400 متطوع، بإجمالي ساعات تطوعية تفوق 375000 ساعة، وبعائد اقتصادي يتجاوز 60 مليون ريال، يمثل وفرا ماليا على الوزارة من خلال إسهام المتطوعين في إنجاز مختلف البرامج والمبادرات الميدانية المرتبطة بخدمة بيوت الله وبرامجها الدعوية والمجتمعية.