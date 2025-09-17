ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يعقدان مباحثات ويوقعان اتفاقية دفاع إستراتيجي

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.

وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، ورافقت الخيول العربية موكبه، وعُزف السلامان الوطني الباكستاني والملكي السعودي، واستعرض مع ولي العهد حرس الشرف.

وعقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، والجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.

وقد أقام ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريماً لرئيس الوزراء الباكستاني.

عقب ذلك تفضل ولي العهد ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بالتوقيع على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

إثر ذلك غادر رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الديوان الملكي، وكان في وداعه ولي العهد.

حضر جلسة المباحثات وتوقيع الاتفاقية، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، والمستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي.

فيما حضر من الجانب الباكستاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير، ووزير الدفاع خواجة محمد آصف، ووزير الداخلية محسن نقوي، ووزير المالية محمد أورنجزيب، ووزير تغيير المناخ الدكتور مصدق مسعود ملك، ووزير الإعلام عطاء الله تارر، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء سيد طارق فاطمي، وسفير باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، والسكرتير الأول لرئيس أركان الجيش اللواء محمد جواب طارق، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء تجديد ممتاز، ورئيس مراسم الدولة في باكستان تيبو عثمان.