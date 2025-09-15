وفرت وزارة الصحة لقاح الإنفلونزا الموسمية وبدأ تقديمه من خلال حجز موعد في تطبيق «صحتي»، عبر خدمة «لقاح الإنفلونزا الموسمية». وأكدت الصحة، أن اللقاح أثبت قدرته على تقليل شدة الإصابات، وخفض الحاجة إلى العناية المركزة، والوفيات المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية.وأوضحت الوزارة، أن الفئات الأكثر عرضةً للمضاعفات تشمل المصابين بالأمراض المزمنة، ومن يتناولون أدوية تضعف المناعة، والأشخاص فوق 50 عاماً، والأطفال من (6 أشهر- 5 سنوات)، والحوامل، إضافة إلى المصابين بالسمنة المفرطة والعاملين في القطاع الصحي.وبيّنت، أن إحصاءات العام الماضي أظهرت أن 96% من المنومين في العناية المركزة لم يتلقوا اللقاح، ما يؤكد فاعلية اللقاح في الحماية والوقاية.يشار إلى أن الحملة السنوية للتحصين ضد الإنفلونزا الموسمية تأتي تعزيزاً للصحة الوقائية، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي الذي يرتكز على تعزيز الوقاية ورفع جودة الحياة، وتوفير الخدمات الصحية واللقاحات اللازمة بما يسهم في حماية الصحة العامة.