المملكة تفوز بجائزة إكسبو للابتكار في أوساكا

تسلّم جناح المملكة المشارك في إكسبو (2025) أوساكا جائزة إكسبو للابتكار في فئة الابتكار التكنولوجي من المكتب الدولي للمعارض (BIE)، ومعهد بحوث التقدم الصناعي والاجتماعي العالمي (GISPRI)، وذلك عن مشروع الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد، الذي عُرض داخل قاعة «البحار المستدامة» بالجناح السعودي.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوض العام لجناح المملكة في إكسبو (2025) أوساكا الدكتور غازي بن فيصل بن زقر: «إن الجائزة تُعدُّ تأكيداً على مسؤوليتنا في توظيف ابتكارات المملكة، وخبراتها لبناء مستقبلٍ أكثر استدامةً للأجيال القادمة»، مبيناً أن التعاون والشراكات شكّلت منذ البداية محوراً لمسيرة جناح المملكة، وأسهمت في صياغة الإنجازات والتقدم.

ويأتي فوز جناح المملكة بجائزة الابتكار التكنولوجي الافتتاحية في إكسبو (2025) أوساكا، بعد أن دخلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» في شراكةٍ مع الشركة السعودية الناشئة «إنكسباير» (Inkspire)، لإعادة تأهيل النظم البيئية للشعاب المرجانية، باستخدام مواد متقدمة مطبوعة بتقنيةٍ ثلاثية الأبعاد، وأحبارٍ متوافقة حيويّاً، إذ أثبت مشروع الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد نجاحاً ملموساً في تعزيز نمو الشعاب المرجانية، على المدى الطويل، مجسداً كيف يمكن للتقنيات المتقدمة والمستدامة عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد أن تسهم في مواجهة فقدان التنوع البيولوجي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيير المناخي.