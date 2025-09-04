دوريات المجاهدين بجازان تقبض على 5 مخالفين لترويجهم المخدرات

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيلوا لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.