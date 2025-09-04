رأس نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة اليوم (الخميس)، الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية للهيئة، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء.

وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية أن ما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام للهيئات وبرامج تطوير المدن يسهم في تعزيز كفاءة التخطيط الحضري، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج نوعية وتحقيق تطلعات القيادة.

وناقش الاجتماع مستجدات سير الأعمال في الهيئة، وتطورات العمل في المخطط المحلي لمحافظة البيضاء، ونتائج المؤشرات الحضرية في المنطقة الشرقية لعام 2025، إضافة إلى مشروع الإستراتيجية المؤسسية للهيئة.

ورفع الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الدكتور طلال بن نبيل المغلوث الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الهيئة ونائبه على دعمهم لأعمال الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة حريصة على الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق التطلعات ورفع معدلات جودة الحياة في المنطقة.