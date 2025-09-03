بقيادة الزارع.. منسوبو تعليم الرياض يتبرعون بالدم

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تجسيدًا لمعاني العطاء والمسؤولية المجتمعية، التي تحرص عليها القيادة الرشيدة.

وتقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، منسوبي الإدارة للتبرع بالدم، اقتداءً بمبادرة ولي العهد التي جسّدت صور التكافل الإنساني، ورسخت الدور الريادي للمملكة في الأعمال الإنسانية.

وأكد الزارع، أن التفاعل الكبير الذي تحظى به الحملة من مختلف شرائح المجتمع، يعكس ما يتميز به الشعب السعودي من قيم التكافل والتعاون، في ظل قيادة ملهمة تشجع على تعزيز ثقافة العمل الإنساني، وترسيخ مفهوم المسؤولية.

وأشار إلى أن مشاركة تعليم الرياض، تأتي إيمانًا بأهمية نشر ثقافة التبرع، وزيادة الوعي بدوره في إنقاذ الأرواح، بما يساهم في بناء مجتمع صحي متكافل، قائم على العطاء والتعاون.