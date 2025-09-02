شدّدت وزارة التعليم على متعهدي المقاصف المدرسية التقيد بالاشتراطات الصحية الخاصة بالوجبات الغذائية المقدمة في مدارس التعليم العام الثلاث للبنين والبنات، وأكدت أنه ستكون هناك جولات ميدانية رقابية من الجهات المعنية؛ للتأكد من الالتزام بالمنتجات والمشروبات المسموح بيعها والممنوعة.وبينت الوزارة، في دليل الاشتراطات الصحية، أن المشروبات والأغذية والوجبات الممنوعة هي: الحليب المبخر أو المكثف والحليب بالنكهات أو الألوان الصناعية والزبادي بالنكهات أو الألوان الصناعية والزبادي المجمد ومياه الشرب المنكهة والمياه الغازية والمشروبات السكرية ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والفيتامينات ذات النكهة، والمياه والمشروبات المعدنية، ومن الممنوعات المشروبات الرياضية، والمشروبات مع نكهات الفواكه ومياه الشرب المنكهة والشاي البارد والعصائر التي تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن 30% أو المحتوية على المواد الملونة والحافظة أو نسبة السكر المضاف أكثر من 5% والعصائر التي تحتوي على المحليات الصناعية والقهوة والشاي للمرحلة الابتدائية والمتوسطة وجميع أنواع اللحوم مثل اللحوم الحمراء والكبدة واللحوم البيضاء الدواجن والأسماك والنقانق وغيرها من اللحوم المعالجة مثل المرتديلا أو اللانشون والطعمية والبطاطس المقلية وجميع أنواع الشيبس والفشار المقلي أو السبرينج رولز أو السمبوسة أو أي مواد غذائية يتم قلها.وتضمنت الوجبات الممنوع بيعها، الحلوى المكونة من السكر والملونات جيلي والعلك، والسكريات اللاصقة والمكونة من الأصباغ والشوكولاتة بجميع أنواعها السادة و أنواع الويفر المغطاة بالشوكولاتة والمثلجات (الآيس كريم) والسندويشات أو الفطائر المحتوية على الكاسترد أو الشوكولاتة أو التوفي أو الفانيلا والكعك والحلويات والمعجنات والكروسان والخبز المحلى والدونات والكوكيز وزبدة الفول السوداني (للمرحلة الابتدائية) والمايونيز وأي صلصة بالشوكولاتة أو الكريمة ومنع تقديم الملح لإضافته إلى الطعام بعد طبخه والفواكه التي يتم غمسها وتحليتها بالسكر أو بمواد التحلية الأخرى وخلط السلطات مع الصلصات المتبلة للسلطة وأصابع الحبوب المنفوخة أو أي نوع من الرقائق مثل رقائق البطاطس أو المنتجات المشابهة أو منتجات رقائق الذرة وكافة المحليات الصناعية والأصناف الغذائية المملحة، مثل المخللات والمكسرات المملحة.