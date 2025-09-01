«نزاهة»: التحقيق مع 416 متهماً وإيقاف 138 بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أغسطس 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات الحكومية.

وأسفرت الجهود الميدانية للهيئة عن تنفيذ 1851 جولة رقابية، والتحقيق مع 416 متهماً في عدد من القضايا، تم إيقاف 138 شخصاً، أُطلق سراح بعضهم بالكفالة الضامنة.

وشملت التحقيقات موظفين من جهات حكومية متعددة، أبرزها: وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والحرس الوطني، والبلديات، والإسكان، والتعليم، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية.

وجاءت أبرز التهم التي جرى التحقيق بشأنها: الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها عبر تقديم البلاغات، مؤكدة التزامها التام بتطبيق الأنظمة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد.