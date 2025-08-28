«حرس الحدود» بالمدينة المنورة يحبط تهريب مادة «الشبو»
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ينبع بمنطقة المدينة المنورة تهريب مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يزور فرع جازان
السعودية وإيطاليا تدعوان لوقف فوري للحرب في غزة
