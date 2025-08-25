انتظم طلاب وطالبات التعليم العام، أمس (الأحد)، في 11 منطقة تعليمية بمقاعد الدراسة فيما ستبدأ الدراسة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف مطلع الأسبوع القادم.ويلتحق هذا العام أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم، في 32 ألف مدرسة منتشرة في عموم مناطق المملكة، يشرف على تعليمهم نصف مليون معلم ومعلمة، إضافة إلى انضمام أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة بنظام التعاقد المكاني؛ وفق خطة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، وتطبيق أحدث الممارسات التربوية، وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.شهدت مدارس البنين والبنات تنظيم برامج استقبال إرشادية وتوعوية لتهيئة الطلاب والطالبات للانتظام في الدراسة منذ اليوم الأول، وتوزيع الكتب الدراسية، ففي منطقة الرياض انتظم أكثر من مليون و800 ألف طالب وطالبة، موزعين على 6,873 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية في العاصمة ومختلف المحافظات، في حين استقبل تعليم المنطقة الشرقية أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، وتعليم القصيم أكثر من 320 ألف طالب وطالبة، في 2103 مدارس للبنين والبنات.وفي 1209 مدارس بتعليم تبوك، انتظم 211,372 طالباً وطالبة، واستقبلت 426 مدرسة للبنين والبنات بتعليم الحدود الشمالية أكثر من 100,500 طالب وطالبة، فيما انتظم 180 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1300 مدرسة بتعليم حائل.وتهيأت الإدارة العامة للتعليم بالجوف عبر 937 مدرسة لانطلاقة تعليم 168,494 طالباً وطالبة، وتوزع في 2556 مدرسة بتعليم منطقة جازان عبر مراحلها 351,535 طالباً وطالبة، وضمت 760 مدرسة بتعليم الباحة ما يزيد على 80 ألف طالب وطالبة.ونظراً إلى الحالة المطرية التي شهدتها منطقة عسير جرى تحويل الدراسة (عن بعد) لـ525,595 طالباً وطالبة، وكذا الحال في منطقة نجران لـ183,302 طالب وطالبة.اجعلوا الجد والاجتهاد طريقكمشهدت المدارس برامج استقبال متنوعة للطلاب والطالبات، شملت فقرات ترحيبية وأناشيد وطنية، إلى جانب أنشطة جماعية هدفت إلى تعزيز الانتماء وغرس القيم الإيجابية مع بداية العام. كما بدت مظاهر الانضباط واضحة في الطابور الصباحي وممارسة التمارين الرياضية، في مشهد يعكس التزام الميدان التعليمي بخطط الوزارة لرفع جودة العملية التعليمية.واطلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على جاهزية انطلاقة العام الدراسي الجديد، وأكّد خلال استقباله، أمس، في مكتبه، مساعد وزير التعليم المهندس محمد ناصر الغامدي، بحضور مدير تعليم منطقة نجران الدكتور حسن محمد العلكمي، وعددٍ من القيادات بتعليم المنطقة، أن أعظم استثمار في التعليم يعود على الطلاب والطالبات بالعلم والفائدة، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالنجاح والتميّز، حاثاً المعلمين والمعلمات العمل بالإخلاص والصدق والأمانة، فهم الركائز الأساسية في بناء منظومة التعليم.ووجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، كلمة لأبنائه الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، دعا لهم فيها بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.وأكد أن الأمم والشعوب تنهض بعلم أبنائها، فالتعليم هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الوطن وتعزيز نهضته، مشيراً إلى أن الدولة، بقيادة خادم الحرمين، وولي العهد، تولي التعليم جلَّ الرعاية والاهتمام، وتعمل على تهيئة بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والتميز.وقال أمير منطقة الباحة: «إن الأمل معقود عليكم بعد الله في تحقيق تطلعات قيادتكم وطموحات وطنكم، فاجعلوا الجد والاجتهاد طريقكم، واغتنموا فرص التعلم والمعرفة، ولتكن همتكم عالية وطموحاتكم متقدة، فبكم يزدهر الوطن وتعلو مكانته بين الأمم».تكامل الأسرة والمدرسةوشهد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، انطلاقة العام الدراسي الجديد بمدرسة بدر الابتدائية بمدينة سكاكا، والتقى طلاب المدرسة، وحثهم على المثابرة والاجتهاد، مؤكداً أهمية تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة؛ لتحقيق الطموحات في إعداد وتأهيل الطلاب والطالبات، واستثمار قدراتهم للمنافسة عالمياً، مشدداً على المسؤولية المشتركة لإنجاح العام الدراسي، والإسهام في بناء رحلة تعليمية متكاملة.وثمّن جهود إدارة التعليم بالمنطقة في الاستعداد المبكر، وتوفير التجهيزات اللازمة، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة لمسيرة التعليم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتابعة المستمرة لتسخير جميع الإمكانات للطلاب والطالبات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.توفير جميع المتطلباتوشهد نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، انطلاقة العام الدراسي الجديد بمدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وذلك خلال زيارته لمدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية، ومدرسة الأندلس المتوسطة بجازان. واطّلع خلال الزيارة على استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، وما هيأته إدارة التعليم من برامج وأنشطة لضمان بداية جادة ومنضبطة للعام الدراسي، كما تفقد سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، واطمأن على جاهزية المرافق والخدمات التعليمية. وأكد أهمية تهيئة البيئة المدرسية وتوفير جميع المتطلبات التي تكفل نجاح العام الدراسي، مثمناً جهود المعلمين والمعلمات في أداء رسالتهم السامية، ودور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم وتعزيز انضباطهم.الآباء شركاء النجاحتمنى مدير عام التعليم بمنطقة حائل عمر مهجاد الغامدي، أن يكون العام الدراسي حافلاً بالجد والاجتهاد والإنجاز. وأكد أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة عملت بكامل طاقاتها على تهيئة المدارس وتوفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة ومحفزة، مشدداً على أهمية التزام الطلاب بالجدية والانضباط، ومواصلة عطائهم وجهودهم المباركة في صناعة المستقبل.من جانبه، أكد مدير تعليم منطقة الرياض الدكتور نايف عابد الزارع، أن الانطلاقة الدراسية تمثل محطة مهمة لمواصلة مسيرة العلم والمعرفة وبناء مستقبل مشرق، منوهاً بدور أولياء الأمور، واصفاً إياهم بشركاء النجاح، الذين يمثل دعمهم ومتابعتهم المستمرة عنصراً أساسياً في نجاح الرحلة التعليمية لأبنائهم، مضيفاً أن نجاح المدرسة لا يكتمل إلا بتكامل جهودها مع الأسرة والمجتمع، وأشار إلى أن وزارة التعليم عملت، خلال الفترة الماضية، على تهيئة المدارس لتكون بيئات تعليمية جاذبة، تعزز روح الانضباط وتدعم تنمية الإبداع والابتكار، بما يضمن استثمار طاقات الطلاب والطالبات، وإعدادهم لمستقبل واعد، يسهمون فيه بفاعلية في خدمة وطنهم.أمطار عسير ونجران تعلق الدراسةنتيجة لهطول أمطار غزيرة في منطقة عسير، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، تعليق الدراسة الحضورية الأحد في مدارسها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.وأشار تعليم عسير إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة «مدرستي» لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.وأعلنت جامعة الملك خالد تعليق الدراسة حضورياً بجميع كلياتها في المقر الرئيسي وفي المحافظات بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع. وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون (عن بعد) عبر (البلاك بورد) للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.وأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تحويل التدريب (عن بُعد) في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة للبنين والبنات، باستثناء قطاعي بيشة وتثليث، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. وأكدت الإدارة حرصها على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي المنشآت التدريبية، متمنية للجميع السلامة.وفي منطقة نجران، أعلنت الإدارة العامة للتعليم تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، ويدمة، وحبونا، وخباش، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع. وأوضحت أن الدراسة ستكون (عن بعد) عبر (منصة مدرستي) للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.فيما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، تعليق التدريب الحضوري في جميع منشآتها التدريبية في السراة وتهامة بناءً على التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع تقرر تحويل التدريب (عن بعد) لجميع المتدربين والمتدربات بالفترتين الصباحية والمسائية (برامج الدبلوم والبكالوريوس) ومعاهد التدريب الأهلية.«النقل» تهيئ حافلاتها المدرسيةأكدت الهيئة العامة للنقل أهمية الالتزام بالاشتراطات الأساسية في وسائل النقل المخصصة لنقل الطلاب، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد. وأوضحت أن الحافلات المرخصة تتوفر فيها جميع معايير السلامة، بما في ذلك أنظمة التتبع وأجهزة السلامة، مبينةً أن الفرق الرقابية تواصل مهماتها اليومية في ضبط المركبات المخالفة، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة للطلاب في مختلف مناطق المملكة.وبيّنت أن حافلات نقل الطلاب تتضمن عدة معايير أساسية؛ منها: تجهيز المركبات بوسائل السلامة مثل طفايات الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية، وإجراء الصيانة الدورية والفحوصات المنتظمة، إضافة إلى التزام السائقين بالمسارات المحددة، وضمان صعود الطلاب ونزولهم بأمان.وحثت أولياء الأمور على توعية أبنائهم بضرورة اتباع إرشادات السلامة عند الصعود والنزول من الحافلات، والالتزام بالتعليمات التي تضمن سلامتهم طوال الرحلة.ودعت الهيئة الجميع إلى تقديم الملاحظات والشكاوى المتعلقة بقطاع النقل عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال حساب العناية بالمستفيدين على منصة (إكس).المرور يتأهبأكدت الإدارة العامة للمرور جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية وتنظيم حركة المركبات مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام، وذلك في جميع مناطق المملكة. ونوّهت بأن ذلك يأتي لتعزيز مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة السير على الطرق الرئيسية والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات وبالقرب من المرافق التعليمية ومراكز التسوق.