نوّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بالتعليم وتوفير البيئة التعليمة المناسبة، التي تُسهم في تمكين أبناء وبنات الوطن من التعلم في بيئة تعليمية جاذبة وآمنة.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، مساعد وزير التعليم المهندس محمد بن ناصر الغامدي، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران الدكتور حسن بن محمد العلكمي، وعددٍ من القيادات بتعليم المنطقة.

واطّلع على جاهزية انطلاقة العام الدراسي الجديد، الذي يستقبل فيه أكثر من (183) ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية للتعليم العام بالمنطقة.

وأكّد أمير منطقة نجران أن أعظم استثمار في التعليم يعود على الطلاب والطالبات بالعلم والفائدة، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتميّز، حاثًا المعلمين والمعلمات العمل بالإخلاص والصدق والأمانة، فهم الركائز الأساسية في بناء منظومة التعليم.

وثمّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز جهود الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في تهيئة بيئة تعليمية محفّزة، مؤكّدًا دورها في صناعة مخرجات مبدعة ومتطورة، عمادها الطالب المتميز والمعلم المبدع.