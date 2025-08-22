أظهرت نتائج «تقرير المرأة السعودية 2024»، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي عدد الإناث السعوديات بلغ 9,807,663 نسمة، حيث مثلت الفئة العمرية (15 – 34) نسبة 35.7% من إجمالي الإناث السعوديات، فيما بلغت الفئة العمرية (20 – 24) نسبة 17.6%، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة الفئات العمرية الشابة من النساء مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.فيما انخفضت معدلات بطالة المرأة، إذ حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضاً ملحوظاً في 2024م، ليصل إلى 13% مقارنة بعام 2022، حيث كان 19%، فيما بلغ معدل البطالة الربعي للربع الرابع من 2024 نسبة 11.9% مقارنة بالربع نفسه من 2023م، الذي سجل 13.9%، وذلك تزامناً مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء، وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات. كما ارتفع معدل المشتغلات من النساء السعوديات إلى السكان ليصل إلى 31.8%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36%.وأظهرت نتائج التقرير تزايد إنجازات المرأة السعودية في مجالات التعليم والابتكار والرياضة، حيث بلغت نسبة الحاصلات على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها 35.3% من إجمالي السعوديات في الفئة العمرية (25 سنة فأكثر)، كما حصلت 22 سعودية على براءات اختراع في 2024م، إضافة إلى حصول السعوديات على 1,956 جائزة محلية ودولية في المجال الرياضي خلال العام.وعلى صعيد آخر، أوضحت نتائج التقرير أن نسبة السعوديات (18 سنة فأكثر) الممارسات للنشاط البدني لمدة 150 دقيقة أو أكثر أسبوعياً بلغت 44.6%، كما أظهر التقرير أن الأنشطة الثقافية والترفيهية شهدت مشاركة واسعة، حيث كانت زيارة الحدائق والمنتزهات الأعلى بنسبة 62.7%.